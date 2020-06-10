البرلمان التونسي يسقط مشروع مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي

أسقط مجلس نواب الشعب التونسي الأربعاء 10 يونيو 2020 مشروع اللائحة المطالبة من الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار.

وكانت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان تقدمت بمشروع قرار متعلق بـ "مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها".

ورفضت جلسة النواب العامة لمجلس نواب الشعب المشروع بتصويت 77 نائبا مع اللائحة مقابل رفضها من قبل 5 نواب واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم.

المصدر: وكالات