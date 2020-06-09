قرار جديد بشأن واقعة اغتصاب فتاة "تيك توك" في مصر

استبدلت النيابة العامة المصرية الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها منة عبد العزيز، بالإقامة الجبرية في مركز استضافة وحماية المرأة المعنّفة.

من جانبها، قبلت المتهمة المركز المذكور كمقر لإقامتها وذلك لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكلفت النيابة إخصائية نفسية ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على "النيابة العامة"، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليا ونفسيا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية منذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل.

ودفعها هذا مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء، وكذلك السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسبل لإعاشتها، فوقعت ضحية لهم.

هذا فضلا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إعادة تأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.

واتهمت منة عبد العزيز أحد شباب "تيك توك" باغتصابها وتصويرها وأصدقائه عارية في أوضاع مخلة كرها عنها.

وأفادت التحريات بأن منة عبد العزيز اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناء على نسبة المشاهدة.

المصدر: ناصر حاتم- القاهرة