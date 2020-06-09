إيطاليا تدفع بفرقاطة وطائرتين لتطبيق قرار حظر توريد السلاح لليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستوفر "فرقاطة وطائرتين للعملية البحرية "إيريني" لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

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وخلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى أثينا للقاء نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، جدد دي مايو الإعراب عن "قلق إيطاليا بشكل خاص" حيال الوضع في ليبيا.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن عملية "إيريني" يجب أن تضمن "أقصى قدر من التوازن"، حتى "لا تكون لصالح أحد من طرفي النزاع، بل لإنهاء الصراع من خلال منع دخول الأسلحة" إلى ليبيا.

وفي ذات الصدد، اعتبر أنه من "الأهمية" ضمان أن تتوفر للعملية الأوروبية الأنظمة "البحرية والجوية والأقمار الصناعية".

المصدر: آكي