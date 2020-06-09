خبير مصري يعلق لـRT على مفاوضات سد النهضة في الخرطوم

في أول تعليق على ختام اجتماع مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، قال نادر نور الدين خبير الموارد المائية لـRT إن الاجتماع تم بحضور ممثلين جدد عن الاتحاد الأوروبي وواشنطن والاتحاد الإفريقي.

وأضاف الخبير أن هذا هو أول اجتماع خاص بسد النهضة، بعد انقطاع ثلاثة أشهر منذ اجتماعات واشنطن.

وأشار إلى أن بين أهم المسائل في اللقاء، وضع أسس للتفاوض القادم، وأجندة للموضوعات العاجلة التي سيتم مناقشتها.

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وقد يكون هناك، أيضا تحديد جدول زمني لمدة المفاوضات، التي قد تتراوح من شهر إلى شهرين، للحاق بفترة الفيضان وبداية تخزين إثيوبيا للمياه خلال فترة الفيضان التي تمتد من يوليو وحتى سبتمبر القادم.

المصدر: ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT