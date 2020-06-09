أردوغان: أحفاد عمر المختار في ليبيا يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وأن تركيا ستواصل دعم نضالهم.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الرئاسية اليوم الثلاثاء، وأضاف: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين وليس الانقلابيين والإمبرياليين".

وتابع: "سنواصل إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستستمر في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية، "ولم ولن نكون جنبا إلى جنب مع أي انقلابي ضد شعب".

وقال: "حققنا نجاحا كبيرا في ليبيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد حفتر، واستطعنا إفشال المؤامرات ضد الشعب الليبي الشقيق، وبعون الله ستكون في الأيام المقبلة بشارات متتالية".

وجدد أردوغان التأكيد على أنه "ليس لنا أي طموح إلى احتلال أي شبر من أراضي ليبيا أو أي بلد آخر، وسنستمر في تقديم الدعم للشعب الليبي والحكومة الشرعية".

وقال: "الدول التي تقدم الدعم للإنقلابي حفتر في ليبيا هدفها الحصول على النفط والخيرات".

المصدر: "وكالات تركية"