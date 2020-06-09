وزير الري السوداني: الاتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية حول "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، إن اجتماع اليوم حول "سد النهضة" كان جلسة إجرائية، للحديث عن النقاط العالقة بشأن سد النهضة، موضحا أنه تم عرض النقاط دون مناقشتها.

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وأشاد وزير الري السوداني، بالاجتماع مؤكدا أنه كان مثمرا وإيجابيا، وتم الاتفاق على عدة نقاط.

وتابع أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية بين الدول الثلاث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة، ومواصلة عمل المراقبين.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، عبر الفيديو بشأن سد النهضة، استجابة لمبادرة أعلنها رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المفاوضات جاءت بعد اتصالات بين رئيس الوزراء السوداني، ونظرائه في مصر وإثيوبيا، حثهم خلالها على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه وعدد من أعضاء لجان المفاوضات.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر وإثيوبيا كلا على حدة أسفر عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن.

المصدر: مصراوي