 
مباشر
عاجل
أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب بؤرة صراع مجددا

إيران مستعدة لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة بعد موافقة السعودية

أخبار العالم العربي

إيران مستعدة لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة بعد موافقة السعودية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2bj

أكد رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان، أن الظروف باتت متاحة لنقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة لو أعلنت السلطات السعودية خلال الأيام القادمة، موافقتها استقبالهم.

وأشار رشيديان في كلمته خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق التابع لبعثة قائد الثورة الإسلامية إلى الحج ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية، إلى اقتراب موسم الحج لهذا العام، داعيا إلى تأسيس لجنة عليا بهدف مناقشة القضايا ذات الصلة. 

وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة المستجدات والقضايا المحتملة خلال موسم الحج القادم.

المصدر: "فارس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا