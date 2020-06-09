شركة "سانوفي" تقيل مسؤولة بسبب إهانتها للأطباء المصريين

أنهت شركة "سانوفي" الدولية لصناعة واستيراد الأدوية عمل نيبال دهبة مسؤولة مصنع الفاكسين "سانوفي باستر"، بسبب أزمتها الأخيرة مع أطباء مصر.

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وتسببت أزمة المسؤولة في رد فعل سلبي من الأطباء ضد الشركة بشكل عام، ما جعلها تصدر بيانا صحفيا تؤكد فيه أن ما جاء على لسان أحد موظفيها غير مسؤولة عنه، وأن الشركة تكن للطواقم الطبية، وأطباء مصر كل التقدير والاحترام، في ضوء ما قدموه من دور كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الشركة الدولية الموردة لمصر دواء الهيدروكسي كلوركين، أحد أهم أدوية بروتوكول العلاج المصري، قد أرسلت ظهر اليوم رسالة لكافة الموظفين، تؤكد فيها إنهاء عمل الصيدلانية نيبال دهبة وأنها لم تعد موظفة بالشركة.

وفي وقت سابق، كتبت نيبال دهبة على حسابها على تويتر: "عمركم سمعتم إن في حد من الجيش تذمر من الاستشهاد أو استقال وقالت مش لاعب أصل في ناس بتموت؟ كل مهنة ولها رسالتها لو أنت مش قدها يبقى لا تصلح لهذه المهنة وأعتقد إن من أسمى المهن هي مجال الصحة وحقيقي الآن هم سلاح الشعب ضد كورونا، فيعني إيه معترضين".

المصدر: القاهرة 24