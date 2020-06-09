برلماني مصري: إثيوبيا تتعمد أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن إثيوبيا تتعمد أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره.

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وأوضح البرلماني المصري في تعليق لـRT، حول اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الواضح أن الحكومة الإثيوبية تتبع سياسة المراوغة والرهان على الوقت في عملية التفاوض حتى تستطيع وضع الجميع أمام الأمر الواقع.

وأشار إلى أن المخاوف التي عبر عنها بيان مجلس الأمن القومي المصري تجاه سياسة المراوغة هي تعبير عن استياء مصر ورفضها لهذه السياسة التي تريد وضع الجميع أمام سياسة الأمر الواقع خاصة بعد موقف السودان الذي عبر عن استيائه من تملص إثيوبيا من اتفاق المبادئ.

ونوه بأنه يتوجب الحصول على الضمانات الكافية لإنهاء سير المفاوضات في مدة قصيرة والتوقف عن إجراءات الملء التي تقوم بها إثيوبيا.

وشدد على أن المطلوب الآن موقف مصري - سوداني مشترك يتم إشراك واشنطن فيه لوضع إثيوبيا أمام مسؤوليتها وإلزامها بالتوقف فورا عن العبث بالأمن المائي لمصر.

وكان مجلس الأمن القومي المصري قد أعلن في بيان له، اليوم الثلاثاء: "تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وتؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".

ناصر حاتم

المصدر: RT