أشتية: قدمنا للرباعية "اقتراحا مضادا" لخطة ترامب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحا مضادا" للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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وقال أشتية أثناء لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".

وأوضح أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف، ينص على قيام "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح".

وقال أشتية إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة".

وأضاف أن التبادل سيكون "متساويا" من حيث "حجم وقيمة" المناطق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير الماضي، عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تعتبر "السلة الغذائية" للفلسطينيين، حيث تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

المصدر: أ ف ب