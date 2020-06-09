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أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب بؤرة صراع مجددا

بالفيديو.. "تحرير الشام" الإرهابية تحشد قواتها قرب جبل الزاوية في سوريا

أخبار العالم العربي

بالفيديو..
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أشارت صور وفيديوهات تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الإرهابيين دفعوا أمس الاثنين بقوات كبيرة إلى جبل الزاوية بريف إدلب قبل بدء الجيش السوري بتنفيذ غارات جوية في المنطقة.

وأظهرت الفيديوهات أرتالا تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي تضم عشرات السيارات والعربات المصفحة وهي تتجه نحو محاور جبل الزاوية.

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وبعد هذا الحشد العسكري شن سلاح الجو السوري غارات مكثفة استهدفت مواقع للإرهابيين وتحركاتهم في المنطقة.

المصدر: RT

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