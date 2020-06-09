"الوطن": ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ شنت غارات مكثفة على ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻤﺮﻛﺰ المجموعات الإرهابية وتحركاتها في جبل الزاوية، وعلى مستودعات ذخيرتها ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻛﻨﺼﻔﺮﺓ ﺑﺮﻳﻒ إدلب.

وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا وفيديوهات تظهر أرتالا للجماعات الإرهابية تتجه إلى جبل الزاوية أمس الاثنين.

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تأتي الضربات الجوية السورية بعد يوم من هجوم شنه الإرهابيون على نقاط عسكرية للجيش في سهل الغاب بريف حماة، وتمكنت القوات الحكومية من استعادة بلدتين في المنطقة بعد سيطرة قصيرة للمسلحين عليهما.

المصدر: RT