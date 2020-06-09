 
مباشر
عاجل
العراق يسجل انخفاضا بأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

"الوطن": ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

أخبار العالم العربي

Reuters Khalil Ashawi
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o28x

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ شنت غارات مكثفة على ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻤﺮﻛﺰ المجموعات الإرهابية وتحركاتها في جبل الزاوية، وعلى مستودعات ذخيرتها ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻛﻨﺼﻔﺮﺓ ﺑﺮﻳﻒ إدلب.

وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا وفيديوهات تظهر أرتالا للجماعات الإرهابية تتجه إلى جبل الزاوية أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتين بريف حماة بعد تسلل مسلحين إليهما
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتين بريف حماة بعد تسلل مسلحين إليهما

تأتي الضربات الجوية السورية بعد يوم من هجوم شنه الإرهابيون على نقاط عسكرية للجيش في سهل الغاب بريف حماة، وتمكنت القوات الحكومية من استعادة بلدتين في المنطقة بعد سيطرة قصيرة للمسلحين عليهما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا