 
مباشر
عاجل
"الوطن": ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

تحالف "الفتح": الحوار مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق

أخبار العالم العربي

تحالف
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o28n

أكد المتحدث باسم تحالف "الفتح" في العراق، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار المرتقب مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال في مؤتمرصحفي، إن "هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق"، مبينا أن "القرار الذي أصدره البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم".

وطالب الأسدي اللجنة المكلفة، أن تضع أساس هذا الحوار وهو حفظ السيادة العراقية وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية.

وأشار إلى "وجود مساع لمجلس النواب لتشكيل لجنة رقابية من لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين لمتابعة الحوار بين بغداد وواشنطن".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا