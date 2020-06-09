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"الوطن": ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

مزاعم بظهور "الكعبة" في بيت سوداني.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

أخبار العالم العربي

مزاعم بظهور
Reuters
صورة أرشيفية
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قبضت الشرطة السودانية على رجل وامرأة ادعيا ظهور الكعبة في منزلهما بحي أركويت جنوب شرقي مدينة الدمازين.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إنه تم تقديم بلاغ بحق الثنائي بتهمة إهانة العقائد الدينية.

وأوضح شهود عيان أن الرجل كان يطلب من المواطنين الدخول في غرفته المظلمة وبعد إغلاق بابها يطلب منهم التكبير والتهليل وقول "لبيك أللهم لبيك".

ولم تثبت الشرطة بعد تهمة تلقي الرجل المال من المواطنين نظير رؤيتهم المزعومة للكعبة.

المصدر: وكالات

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