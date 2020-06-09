الكرملين: يمكن بسرعة الاتفاق على اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين ليوم الثلاثاء 9 يونيو، لا يتضمن محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يخطط لبحث الوضع في ليبيا مع نظيره التركي: "لا، لا توجد اليوم مثل هذه الخطط حتى الآن. اليوم لا توجد خطط للتحدث مع الزعيم التركي، لكن كما تعلمون توجد اتصالات وثيقة للغاية بينهما. وإذا لزم الأمر، يمكن تنسيقها بسرعة كبيرة والاتفاق على ذلك".

وتعليقا على تصريح أردوغان، بأنه قد يحتاج إلى التواصل مع بوتين بشأن ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين "إذا تم الاتفاق على هذا التواصل، فستجري المحادثة".

وكان الرئيس التركي قال الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مع الزعيم الروسي حول الوضع الحالي في ليبيا.

المصدر: تاس