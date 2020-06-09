مشرعون أمريكيون يطالبون ترامب بتطبيق "قانون قيصر" بشكل صارم ضد سوريا

دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون أمس الاثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف يونيو الجاري، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات المتعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضا كيانات روسية وإيرانية تعمل مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

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وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذا".

وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه "يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".

ودانت دمشق الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في "قانون قيصر"، معتبرة أنها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.

المصدر: أ ف ب