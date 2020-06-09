بوغدانوف يدحض الأنباء عن تواجد عناصر "فاغنر" في ليبيا

دحض نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، الأنباء التي تتحدث عن وجود عناصر من الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، في ليبيا ودعمها لقوات المشير خليفة حفتر.

ووصف بوغدانوف، هذه الأنباء، بالمشبوهة وشدد على أنه تم بناؤها، على أساس معلومات مزيفة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية:"المعلومات التي نشرتها عدة مصادر، ومن بينها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تزعم وجود عناصر من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة تقاتل في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، هي معلومات مغلوطة إلى حد كبير، وتهدف إلى تشويه السياسة الروسية تجاه المسار الليبي. وتستند هذه الادعاءات إلى مصادر ذات طبيعة مشكوك فيها، لها مصلحة مباشرة في دعم معارضي حفتر".

المصدر: انترفاكس