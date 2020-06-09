الثانية خلال شهر.. طائرة إماراتية تحط اليوم بمطار بن غوريون

تحط طائرة إماراتية، اليوم، في إسرائيل حاملة مساعدات طبية للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وهي المرة الثانية التي تحط فيها طائرة إماراتية علانية بمطار إسرائيلي بأقل من شهر.

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن طائرة إماراتية رسمية مملوكة للدولة ستهبط اليوم في مطار بن غوريون شمال غربي القدس، وهي محملة بمعدات طبية، ستقدم كمساعدات للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تحمل لأول مرة شعار شركة الطيران الإماراتية، وذلك خلافا للطائرة التي حطت بالبلاد في أيار دون أن تحمل أي شعار لدولة الإمارات أو لشركة الطيران المتحدة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد تم تنسيق الاتصالات لنقل الشحنة عبر وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، حيث يرجح أن تشمل الشحنة والمساعدة أجهزة تنفس اصطناعي.

وكانت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، قادمة في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها، من أبو ظبي، حطت منتصف مايو الماضي في مطار بن غوريون، محملة بمعدات طبية بغية تقديمها للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورون، لكن السلطة الفلسطينية في حينه رفضت استقبال المعدات والمساعدات الطبية، عازية ذلك إلى عدم التنسيق معها، وقال مصدر حكومي في وقت سابق لـ RT إن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل".

المصدر: RT