مؤسسة النفط الليبية: مسلحون اقتحموا حقل الشرارة وطلبوا إغلاقه

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن اقتحام قوة مسلحة حقل الشرارة النفطي، وطلبها من الموظفين إيقاف الحقل عن العمل فورا.

وجاء في بيان عن المؤسسة بهذا الصدد: "فوجئ الجميع بدخول قوة مسلحة بإمرة المدعو عميد محمد خليفة آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب، طلبت من مدير الحقل إيقاف العمليات غير مبالين بالتبعات الوخيمة لهذا الفعل والتي قد تكلف الدولة الليبية وشركاءها مالا ووقتا وجهدا وتجعلها غير قادرة على إعادة إنتاجها لسابق عهده".

وأضافت أنها أعطت الأوامر لموظفيها في الموقع "بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية في ما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات".

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ويأتي ذلك بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة السبت الماضي، وذلك بعد توقفه منذ شهر يناير.

وكان حقل الشرارة ينتج نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا قبل إغلاقه على خلفية النزاع بين قوات "الجيش الوطني الليبي" والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

المصدر: RT