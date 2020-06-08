الصحة المصرية: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لمعدلي الإصابات والوفيات اليويمة مقارنة مع إحصائية أمس الأحد.

إقرأ المزيد

وبإعلان الأرقام الجديدة حول الوضع الوبائي في البلاد، وصلت حصيلة إصابات كورونا حتى اليوم الاثنين، إلى 35444 حالة ضمنها 1271 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من المرض بواقع 414 حالة منذ أمس الأحد، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 9375 شخصا حتى اليوم.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 9375 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي...https://t.co/4uX2h2Uojp#فيروس_كوروناpic.twitter.com/3Q6jdiiypp — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 8, 2020

المصدر: RT