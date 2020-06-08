السيسي يؤكد لميركل حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حرص مصر على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وفقا لما نصت عليه مبادرة القاهرة.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم الاثنين، أن "الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "لمبادرة إعلان القاهرة"، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادا لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية".

وحسب البيان، أكد السيسي "حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعيا نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوى تفاقما وعنفا".

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وذكر المتحدث أن الاتصال تناول أيضا بحث بعض العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مؤخرا عن مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا في أعقاب لقائه قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، لكن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس رفضت المبادرة، داعية للعودة إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات بشأن التسوية.

المصدر: RT