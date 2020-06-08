الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بكورونا
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 39376 حالة بعد تسجيلها اليوم الاثنين 568 إصابة جديدة بالمرض.
وبلغت حصيلة الوفيات بسبب مضاعفات مرض "كوفيد-19" في الإمارات حتى اليوم 281 حالة بعد وفاة 5 مصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض إلى 22275 حالة بتسجيل تعافي 469 مريضا منذ أمس الأحد.
وأجرت الجهات الصحية في الإمارات أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.
وأعلنت أمس الأحد، عن 540 إصابة ووفاة واحدة جديدة، مقابل 745 حالة شفاء، بعد أن سجلت السبت 626 إصابة، ووفاة واحدة، وشفاء 724 حالات.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 8, 2020
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The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE
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المصدر: RT
المصدر: وكالات