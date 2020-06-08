مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين، مقتل أحد قياديه بقصف تركي شمالي العراق.

وذكرت اللجنة القيادية في الحزب بييان صحفي مقتل عضو اللجنة المركزية قاسم أنكين، بغارة جوية شنتها القوات التركية في 27 من مايو الماضي.

وأكدت أن "أنكين قتل بغارة في منطقة برادوست في إقليم كردستان العراق".

وتشير المعلومات إلى أن أنكين انضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني عام 1989 ونشط لفترة في أوروبا وشارك خلالها بعدة فعاليات، قبل أن يعود إلى الشرق الأوسط عام 1990 .

وشارك أنكين في دورة تدريبية بأكاديمية محسوم كوركماز في لبنان عام 1991، ثم عاد للقتال في إقليم كردستان، خاصة في برادوست وقنديل.



المصدر: RT