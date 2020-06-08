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المسماري: فرقنا الفنية أعادت 4 طائرات حربية للعمل

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المسماري: فرقنا الفنية أعادت 4 طائرات حربية للعمل
Reuters Abdullah DOMA
المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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أكد الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن الفرق الفنية التابعة للقوات المسلحة، قامت بترميم وإعادة 4 طائرات حربية إضافية للعمل.

وكتب المسماري على "تويتر": "بسواعد الفنيين القدامى في قواتنا الجوية أعدنا 4 طائرات إضافية للعمل، وأن هذه الطائرات توقفت لسنوات عديدة دون أن تطير".

وأضاف: "هذه الطائرات ستشكل دعما إضافيا لقواتنا الجوية، وأن السماء فوق ليبيا ستكون آمنة".

المصدر: "اللواء أحمد المسماري – تويتر"

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