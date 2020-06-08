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لافروف وأوغلو يؤكدان تصميمهما على دعم التسوية في ليبيا برعاية أممية

أخبار العالم العربي

لافروف وأوغلو يؤكدان تصميمهما على دعم التسوية في ليبيا برعاية أممية
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي اليوم، تصميمهما على تقديم المساعدة لتهيئة الظروف اللازمة للمصالحة بين الأطراف الليبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته إثر المكالمة بين لافروف ونظيره التركي، أنهما تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، و"أكدا عزمهما المشترك على تقديم المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة" في هذا البلد.

وأضافت أن الوزيرين أكدا أيضا "ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت".

يتبع..

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