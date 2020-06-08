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الرئيس التونسي يعلن رفع حظر التجول في كل البلاد

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يعلن رفع حظر التجول في كل البلاد
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق.

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ووفق وسائل إعلام تونسية، فإن قرار الرئيس التونسي يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من تفشي الوباء على صعيد البلاد.

وبمقتضى القرار، تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين "بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وبتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول".

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.

المصدر: موزاييك أف أم

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