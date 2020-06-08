 
مباشر

معهد عراقي يبدأ بتدريس الأديان غير المعترف بها دستورياً

أخبار العالم العربي

معهد عراقي يبدأ بتدريس الأديان غير المعترف بها دستورياً
AFP AHMAD AL-RUBAYE
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o204

أعلن مدير معهد دراسات التنوع (مؤسسة غير حكومية) في العراق، سعد سلوم، اليوم الاثنين، عن بدء المعهد بتدريس الديانات غير المعترف بها دستوريا.

وقال سلوم لـRT، إن "المعهد الذي تأسس قبل أسابيع، سيبدأ بتدريس الأديان غير المعترف بها رسميا"، مبينا أن "الدستور العراقي يعترف بأربع ديانات فقط، وهي الإسلام، والمسيحية، والإيزيدية والصابئية".

وأضاف، أن "المعهد سيبدأ بتدريس ديانات أخرى مثل الديانة اليهودية والزرادشتية والبهائية والكاكائية".

وأشار سلوم، إلى أن "المعهد الذي يسعى للدفاع عن أهمية التنوع كمصدر ثروة دائم، وليس النفط الذي لم يجلب للبلاد سوى الصراع والفساد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا