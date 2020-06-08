معهد عراقي يبدأ بتدريس الأديان غير المعترف بها دستورياً

أعلن مدير معهد دراسات التنوع (مؤسسة غير حكومية) في العراق، سعد سلوم، اليوم الاثنين، عن بدء المعهد بتدريس الديانات غير المعترف بها دستوريا.

وقال سلوم لـRT، إن "المعهد الذي تأسس قبل أسابيع، سيبدأ بتدريس الأديان غير المعترف بها رسميا"، مبينا أن "الدستور العراقي يعترف بأربع ديانات فقط، وهي الإسلام، والمسيحية، والإيزيدية والصابئية".

وأضاف، أن "المعهد سيبدأ بتدريس ديانات أخرى مثل الديانة اليهودية والزرادشتية والبهائية والكاكائية".

وأشار سلوم، إلى أن "المعهد الذي يسعى للدفاع عن أهمية التنوع كمصدر ثروة دائم، وليس النفط الذي لم يجلب للبلاد سوى الصراع والفساد".

المصدر: RT