العراق يسجل 24 حالة وفاة و1115 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 24 حالة وفاة و1115 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانخفضت الوفيات عن يوم أمس، بأربع حالات، والإصابات بـ153 حالة، وفحصت مؤسسات الوزارة اليوم 8927 نموذجا، ليصل عدد المفحوصين منذ ظهورس الفيروس في العراق، إلى 311980، كما سجلت 386 حالة شفاء.

ومثل كل يوم تصدرت العاصمة بغداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت بـ535 إصابة، و11 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الوفيات في العراق منذ ظهور الفيروس، 370 حالة وفاة، والإصابات 13481 إصابة، أما حالات الشفاء فبلغت 5572 حالة.

المصدر: RT