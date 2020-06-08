الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتين بريف حماة بعد تسلل مسلحين إليهما

أفادت صحيفة "الوطن" السوري بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدتي المنارة والفطاطرة بعد ساعات من سيطرة الإرهابيين عليهما بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حماة اليوم الاثنين.

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت الصحيفة أن نقاط ارتكاز الجيش في البلدتين تعرضت لهجوم عنيف شنه تنظيما "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" الإرهابيان.

من جهتها، أشارت "شام إف إم" إلى أن وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل عبر محور بلدة طنجرة بـسهل الغاب شمال غرب حماة وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف يستهدف مواقع المسلحين في المنطقة.

يأتي هذا الهجوم استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي تفذتها الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة في وقت سابق، حيث حاولت التقدم في المنطقة في مطلع الشهر الماضي، إلا أن القوات الحكومية صدت الهجوم واستعادت نقطة عسكرية بقرية الطنجرة بعد تسلل مسلحين إليها.

المصدر: وسائل إعلام سورية