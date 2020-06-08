موسكو: نأمل في أن تستجيب "الوفاق" الليبية لإعلان القاهرة بسرعة وبطريقة بناءة

عبرت الخارجية الروسية اليوم الاثنين عن أمل موسكو في أن ترد حكومة الوفاق في طرابلس بسرعة وبشكل بناء على المبادرة المصرية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها لفتت الانتباه إلى حقيقة أن عددا من بنود المبادرة، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 6 يونيو بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، "تتوافق إلى حد كبير" مع محتوى الرسالة التي وجها صالح في 23 أبريل بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأشار البيان إلى أن إعلان القاهرة، ينص على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. كما أكدت المبادرة الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، وأهمية تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير الماضي.

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، أساسا متينا للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا ما بعد النزاع".

وأضاف: "نأمل في أن تتعامل السلطات في طرابلس على وجه السرعة وباهتمام مع نداء السلام الذي جاء من القاهرة وأن ترد عليه بطريقة بناءة".

وفي وقت سابق، أعربت قوات حكومة الوفاق الليبية عن رفضها لما جاء في المبادرة المصرية، مشيرة إلى أن "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

المصدر: الخارجية الروسية