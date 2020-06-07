خبير مصري لـRT: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة دون توافق مع القاهرة

قال خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات خاصة لـRT تعليقا على نشر وزير الري الإثيوبي صورة لملء سد النهضة، إن إثيوبيا ستتراجع عن ملء السد في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن "وزير المياه الإثيوبي يستعرض الإنشاءات في سد النهضة التي وصل فيها ارتفاع الممر الأوسط إلى 560 مترا وجار وضع الخرسانة لزيادته إلى 565 متر ويتضح أن الجناح الأيسر وصل إلى مستوى 565 مترا، بينما الجناح الأيمن ما زال العمل به جاريا، يستطيع السد بهذه الإنشاءات بدء حجز 5 مليارات متر مكعب في نهاية الشهر الجاري، ولكنه لم يبدأ حتى الآن حيث تمر المياه من خلال 4 فتحات سفلية في الجانب الأيمن".

وأضاف أن المفاوضات جارية على مستوى وزراء الري "التي لم يعلن عنها شيء حتى الآن، هل ستعود إثيوبيا لتكملة المفاوضات أم أنها سوف تبدأ الملء دون توافق؟".

إقرأ المزيد

واعتبر أن "هذه الزيارة تشكل مناورة سياسية تهدف لتوصيل رسالة إلى مصر بأن إثيوبيا مستمرة نحو بدء التخزين في نهاية الشهر الجاري، ولكن أتوقع تراجع إثيوبيا عن التخزين دون توافق في اللحظات الأخيرة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT