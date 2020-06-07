مستشار السيسي: أول لقاح ضد كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن شركة متعددة الجنسيات، لها مصنع في مصر، ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على كورونا.

وأوضح "هناك احتمال كبير لطرح العقار في الأسواق خلال شهر سبتمبر القادم، وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا".

وتابع المستشار قائلا إن "الشركة أكدت عدم سعيها للربح من اللقاح، ولكن غرضها الرئيسي هو تخليص العالم من هذا الوباء".

وحول عقار "هيدروكسي كلوريكين"، أضح أنه تم بدء استخدام عقار "هيدروكسي كلوريكين" بعد نشر بحث إحصائي غير مدقق عن العقار، في إحدى المجلات البريطانية بشأن استخدام بعض المناطق له.

وأشار إلى أن هذا الدواء لم يرفع من البروتوكول العلاجي المصري، بعد حذفه في عدد من الدول، لافتا إلى أن هذا جاء نتيجة البحث والمراقبة الدقيقة للطب المصري.

المصدر: ناصر حاتم – القاهرة