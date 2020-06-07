الأزهر يستنكر الإساءة للسيدة عائشة ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

استنكر الأزهر بشدة الشعارات المسيئة للسيدة عائشة في لبنان مؤخرا، داعيا لاحترام الرموز الدينية ووأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة.

وأكد الأزهر، أن أمهات المؤمنين والصحابة "رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية، وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم".

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وقال إنه "يقدّر، رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار".

ودعا الأزهر إلى وأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة