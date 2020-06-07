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إسرائيل تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر

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إسرائيل تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر
Reuters Amr Dalsh
السفارة الإسرائيلية في القاهرة (صورة من الأرشيف)
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صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تعيين أميرة أورون سفيرة لتل أبيب لدى القاهرة بعد تأخر تعيينها لنحو عامين.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بقرار الحكومة، واصفا أورون بأنها دبلوماسية ذات خبرة، وأعرب عن ثقته بأن تعيينها سيساهم في تحقيق التقدم في العلاقات بين إسرائيل ومصر.

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وجدير بالذكر أن الخارجية الإسرائيلية اختارت أورون في أكتوبر 2018، لكن التصويت على تعيينها تأجل، إذ كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على تعيين النائب عن حزب "الليكود" أيوب قرا في هذا المنصب.

وسحب قرا ترشيحه لهذا المنصب في العام الماضي وسط معارضة الدبلوماسيين لتعيينه.

يذكر أن أميرة أورون كانت تعمل في مختلف الوظائف الدبلوماسية في كل من القاهرة وأنقرة وبروكسل، وكانت تترأس قسم الشؤون المصرية في الخارجية الإسرائيلية، وستكون أول امرأة تتولى منصب السفير الإسرائيلي لدى مصر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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