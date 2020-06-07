دخول قافلة شاحنات أمريكية من العراق إلى الأراضي السورية

أفاد مراسلنا بأن قافلة من الشاحنات قادمة من إقليم كردستان العراق، وصلت إلى سوريا قاصدة المواقع الأمريكية في شمال شرق البلاد.

وأوضح المراسل أن القافلة التي تضم نحو 40 شاحنة، عبرت معبر الوليد الحدودي مع سوريا واجتازت نقاطا للجيش السوري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لتتجه إلى أرياف جنوب الحسكة ودير الزور الشمالية الشرقية.

وتحمل القافلة مواد بناء للقواعد الأمريكية الواقعة في شمال شرق سوريا وتضم صهاريج وقود وحمولات أخرى.

المصدر :RT