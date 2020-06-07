الجزائر تعلن وقوفها على مسافة واحدة من أطراف النزاع في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأحد، وقوفها على مسافة واحدة من أطراف النزاع في ليبيا، عقب إعلان مصر أمس مبادرتها لتسوية الأزمة الليبية.

وجاء في بيان للوزارة: "أخذت الجزائر علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتذكر الجزائر بموقفها القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وبالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية"​​​.

وأضاف البيان أن الجزائر تجدد "تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها".

ودعت الخارجية الجزائرية "مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

المصدر: وكالات