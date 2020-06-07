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العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة النجف - فيديو

موقع عبري يؤكد إحباط الأمن الفلسطيني هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي ومسؤول فلسطيني ينفي

أخبار العالم العربي

موقع عبري يؤكد إحباط الأمن الفلسطيني هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي ومسؤول فلسطيني ينفي
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
عنصر من قوى الأمن الفلسطينية (صورة أرشيفية)
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نفى أكرم الرجوب محافظ جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الأحد، صحة الأنباء التي أوردتها المصادر العبرية عن إحباط قوات الأمن الفلسطينية عملية موجهة ضد الجيش الإسرائيلي في المحافظة.

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وأكد الرجوب في تصريح لإذاعة "أجيال" المحلية عدم صحة هذه المزاعم الإسرائيلية، مشددا على الالتزام الكامل بقرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها وقف التنسيق الأمني.

وكان موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكد أن الأمن الفلسطيني ورغم وقف التنسيق مع إسرائيل، أحبط مخططا لتنفيذ عملية تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم مدينة جنين، حيث تمكنت خلية فلسطينية من إخفاء العشرات من العبوات الناسفة بالقرب من محور تجوبه الدوريات الإسرائيلية قبل اعتقال مطلوبين في المدينة.

وأضاف الموقع، أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية حصلت على المعلومات بشأن التخطيط لاستهداف القوات الإسرائيلية، خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذها جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين".

المصدر: وسائل إعلام  فلسطينية وإسرائيلية

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