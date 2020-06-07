الإمارات تسجل وفاة واحدة و540 إصابة جديدة بكورونا
شهدت الإمارات تراجعا طفيفا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 540 حالة اليوم الأحد مقابل 626، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 38803 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ارتفاع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 276 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم الأحد.
وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين زاد بواقع 745 لتبلغ حصيلة حالات الشفاء 21806.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 7, 2020
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The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE
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المصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية