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بريطانيا ترحب بالمبادرة المصرية حول وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار العالم العربي

بريطانيا ترحب بالمبادرة المصرية حول وقف إطلاق النار في ليبيا
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مبادرة مصر
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أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، عن ترحيبها بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا التي تم الإعلان عنها أمس، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأكدت ضرورة أن تحظى المبادرة بدعم دولي، داعية الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

وأعلن أمس في مصر، عن إطلاق "مبادرة القاهرة" للتسوية في ليبيا عقب لقاء جمع السيسي وحفتر وصالح.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في ليبيا.

المصدر: وكالات

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