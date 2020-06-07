قطر تجسد الأزمة الخليجية بأعمال فنية خاصة

عرضت متاحف قطر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعمالا فنية قدمها فنانون من قطر وخارجها في ظل أزمة الخليج القائمة بين الدوحة وجيرانها منذ يونيو العام 2017.

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وذكرت هذه المتاحف أن "هناك أعمالا فنية تم تدشينها بشكل دائم، وأعمالا دشنت بشكل مؤقت في ظل الحصار المفروض على الدولة".

ومن أبرز الأعمال الدائمة والتي لا تزال تحتفظ بها جدران "مطافئ مقر الفنانين" إبداعات الفنانين القطريين والمقيمين تجاه المقاطعة، وذلك من خلال أعمال فنية زينت واجهات المطافئ، تروي فصوله للجمهور في قالب إبداعي، إذ قدم كل من مبارك المالك، وعلي الكواري، وثامر الدوسري، ودمينتري بوغرسكي، وأصيل ذياب، رؤيتهم "للحصار" من منظورهم الشخصي، متخذين من فن الغرافيتي وسيلة لتوثيق مشاعرهم وانفعالاتهم تجاه الأزمة الخليجية.

والتقط كل فنان في عمله الفني تفاصيل الأزمة التي توقف عندها ورصد أبرز ملامحها التي استرعت انتباهه، ليقدمها للمجتمع بصورة فنية إبداعية، وجميع هذه الأعمال تعبر عن التكاتف وقوة الشعب القطري وصمودهم في مواجهة هذه الأزمة.

ينما عبر الفنان مبارك المالك عن مدى "قوة وصمود الشعب القطري" في مواجهة المقاطعة التي فرضتها بعض الدول على قطر، وذلك من خلال عمل فني يبرز صورة يد محاطة بأربعة أسلاك مقطوعة. وهذا العمل يزين أيضا واجهة مبنى مطافئ الفنانين، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية الأخرى المنتشرة في مختلف الأماكن العامة في الدولة.

المصدر:"الشرق"