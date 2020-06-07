تحالف "الفتح": العامري لم ولن يستلم رئاسة الحشد الشعبي

أكد تحالف "الفتح" في العراق، السبت، أن زعيمه هادي العامري "لم ولن يستلم رئاسة الحشد الشعبي، وأن سبب استقالته من البرلمان ليس لتسلم منصب تنفيذي".

وقال التحالف في بيان صحفي، إن "العامري ونظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان، وترشيح بديل عنه هو عبد الكريم الانصاري ليكون جزءا من كتلة الفتح ومن منظومة العمل الرقابي ليمضي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي بكامل أعضائه".

وأضاف، أن "العامري حرص منذ بداية الدورة التشريعية الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة، لكن قرار الاستقالة هو لانشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا أمام حضوره جلسات البرلمان".

وأكد أن "العامري لم ولن يستلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي أو أي منصب تنفيذي آخر، ومستمر بدوره زعيما لتحالف الفتح، وما أشيع نحو ذلك لا أساس له إطلاقا".

وقدم زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، أمس السبت، استقالته من عضوية مجلس النواب، فيما أشارت معلومات إلى أن سبب الاستقالة يعود لتسلمه منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

المصدر: RT