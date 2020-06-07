منظمة "أنا يقظ": شركة تونسية تلاعبت بإرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية

قال أشرف عوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" غير الربحية، إن شركة تونسية ضالعة في التلاعب بإرادة الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد وبانتخابات دول إفريقية أخرى.

وأشار عوادي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية يوم السبت، إلى أن نتائج تحقيق تم الكشف عنها ليلة الجمعة، أظهرت ضلوع شركة تونسية في التلاعب بإرادة الناخبين.

ودعا عوادي "فيسبوك" إلى مزيد من التعاون في كشف هذه الشركة وشبكاتها، مطالبا الحكومة التونسية بضرورة تقديم الطلبات اللازمة لـ"فيسبوك" من أجل كشف حقيقة الشركة التونسية المعنية والتي تم بسببها الحذف المؤقت لحسابات بعض الشخصيات التونسية على موقع "فيسبوك".

كما قال إن المنظمة ما زالت حتى الآن تحت وطأة الصدمة من الحقائق التي كشفتها "فيسبوك" حول الشركة التونسية المعنية بعد أن تعاملت مع ملف حذف أو حجب حسابات شخصيات تونسية مؤثرة على الموقع على أنها مسألة حقوقية، تم فيما بعد اكتشاف أنها بسبب قضية تزييف إرادة الناخبين في تونس وعدد من البلدان الإفريقية.

المصدر: "موزاييك إف إم"