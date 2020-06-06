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وزير خارجية "الوفاق" يبحث الأوضاع في ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي

أخبار العالم العربي

وزير خارجية
AFP LUDOVIC MARIN
وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة
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بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة الأوضاع في بلاده مع نظيريه الجزائري صبري بوقدوم، والتونسي نور الدين الري.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على "فيسبوك": "أجرى معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزيري خارجية تونس نورالدين الري، ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم. تأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر، كما أطلع معاليه الوزيرين على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا".

وتأتي هذه المباحثات تزامنا مع تحقيق القوات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا، إنجازات ميدانية كبيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر.

المصدر: "فيسبوك"

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