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بعد حادث شتم السيدة عائشة.. حزب الله وأمل يحذران

أخبار العالم العربي

بعد حادث شتم السيدة عائشة.. حزب الله وأمل يحذران
Reuters
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استنكر حزب الله وحركة أمل بشدة ما صدر من إساءات وهتافات ضد السيدة عائشة على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض الأشخاص.

وورد في بيان عن الحزب، أن "هذا الأمر لا يعبر إطلاقا عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين".

وذكّر "بالموقف الشرعي والديني.. بحرمة التعرض لزوجات الرسول (ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين".

كما حذر في بيانه "بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها"، وقال "نرفض بشكل تام كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتوتر المذهبي والطائفي والديني".

واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل الشيخ حسن المصري، أن "ما يتم تناقله عبر بعض وسائل التواصل المشبوهة هو محاولة مكشوفة لبث الفتنة بين المؤمنين، وهو خارج نطاق القيم النبيلة والأخلاق الإسلامية الحميدة".

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ولفت المصري إلى "ضرورة الانتباه من قليلي الدين والإيمان الذين يحاولون أن يصيبوا المسلمين بمقدساتهم وهم لا يعلمون أن أهم مبادئ مدرسة أهل البيت هي أن "تكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا"، مضيفا "هذه المدرسة التي نصرّ على التمسك بها والتي ستكون دائما بالمرصاد لكل من يحاول العبث وبث الفتنة بين المسلمين والمؤمنين".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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