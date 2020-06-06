مصدر ليبي لـRT: "الجيش الوطني" أسقط طائرتين مسيرتين لقوات الوفاق غرب سرت

أكد مصدر ليبي لـR اليوم السبت، أن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما قوات حكومة الوفاق في منطقة الوشكة غربي سرت.

من جهتها، أشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني"، إلى أن "الجيش أحبط محاولة قوات الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة اقتحام مدينة سرت، في وقت سابق من اليوم".

وأضافت أن "قوات الجيش تقوم بمطاردة قوات الوفاق بعد صد هجومها وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وشددت، على أن "المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت، في حين تقوم قوات سلاح الجو بتغطية العمليات العسكرية".

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من جانبه، أفاد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، بأن "قواتنا شنت السبت، هجوما مضادا على القوات التابعة للوفاق في منطقة الهيشة شرقي مصراته".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني عن شن عملية جديدة تحمل اسم "دروب النصر" بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادي وسرت والجفرة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

المصدر: RT