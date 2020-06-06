وزير يمني: غريفيث عجز عن تشخيص مشكلة بلادنا

قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، "عجز عن تشخيص الأزمة اليمنية".

وكتب فتح أن "إحاطات مارتن غريفيث، التي يقدمها لمجلس الأمن متماثلة ولا جديد فيها سوى مستويات التفاؤل المبني على عدم الموضوعية أو التشخيص الدقيق لما يحدث في الواقع".

وأضاف: "تشخيص المشكلة يمثل ثلثي حلها لكن غريفيث عجز أو لا يريد ذلك".

وسبق أن أكد غريفيث حرصه الدائم على التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية، مؤكدا أنه يعمل على مسافة واحدة من جميع الأطراف في سبيل التوصل إلى حل عاجل ينهي الوضع الإنساني المتفاقم بسبب النزاع في اليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية