ساندرز يعلن رفضه خطة نتنياهو لضم أراض فلسطينية

أعرب السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، عن دعمه للمحتجين في تل أبيب على خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال ساندرز مخاطبا المحتجين عبر شاشة نصبت في ساحة إسحاق رابين بتل أبيب اليوم السبت: "في هذه الأيام الصعبة... من الأهمية بمكان الوقوف من أجل العدالة والنضال من أجل المستقبل الذي نستحقه جميعا".

وتابع قائلا: "علينا أن نقف ضد الزعماء المستبدين وبناء مستقبل سلمي لكل فلسطيني ولكل إسرائيلي... وكما قال صديقي أيمن عودة، فإن المستقبل الوحيد هو مستقبل مشترك".

وتجمع آلاف من الإسرائيليين المعارضين لنتنياهو، ومن عرب الـ48 في تل أبيب في مظاهرة نظمتها قوى اليسار رفضا لخطة نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية.

Reuters AMIR COHEN

ورفع المحتجون علم فلسطين وشعارات منددة بخطة الضم.

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وقال رئيس القائمة المشتركة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة إن المحتجين تجمعوا في ساحة رابين لاختيار طريق يقود إلى الديمقراطية والمساواة للمواطنين العرب، مشددا على أن السلام مستحيل من دون إنهاء الاحتلال، والديمقراطية لا يمكن أن تكون لليهود فقط.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حظرت المظاهرة، مشيرة إلى خطر انتشار فيروس كورونا، لكنها تراجعت في وقت لاحق عن قرارها وأصدرت مساء الجمعة تصريحا بالمظاهرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد 1 يوليو المقبل موعدا للبدء بتفعيل خطته لضم منطقة الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية.

المصدر: وكالات