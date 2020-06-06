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وزير مصري سابق يتهم إسرائيل بالتلاعب بسد النهضة ويحذر السودان من مخاطر هائلة

أخبار العالم العربي

وزير مصري سابق يتهم إسرائيل بالتلاعب بسد النهضة ويحذر السودان من مخاطر هائلة
Reuters
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اتهم وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إسرائيل بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، و>لك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل، حسب تعبيره.

وأضاف علام في حوار تلفزيوني اليوم، أن "العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق- اقفل الحنفية، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح".

وأشار إلى أن "مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان".

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وتابع: "نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا".

المصدر: samanews

 

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