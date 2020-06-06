مصدر سوداني يكشف تفاصيل مثيرة عن الخلافات داخل تجمع المهنيين

أكد تجمع المهنيين السودانيين دعمه للحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، ضمن الحاضنة السياسية المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، والوقوف معها لاستكمال مهام الثورة.

ودعا محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين في لقاء حول الأزمة داخل تجمع المهنيين بمنبر وكالة السودان للأنباء اليوم إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخل تجمع المهنيين.

وذكر أنه حدثت أشياء كانت مضرة في الفترة الماضية لتجمع المهنيين ومضرة لمسار الثورة والتغيير في السودان، وحدث تكتل حزبي داخل التجمع على الرغم من وجود اتفاق مسبق لمعالجة الأزمة، مشيرا إلى أن التكتل الحزبي، أصر على الممارسات المعطلة لتجمع المهنيين.

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واتهم الأصم جهات داخل التجمع باستصدرار بيانات تهاجم التجمع، باستخدام عدد من الناشطين للإدلاء بمعلومات مغلوطة، من داخل التجمع واستخدامهم في معركة وصراع غير حقيقي ومشوه ومزيف.

وبيّن أنه عمل معطل لكل الفترة الانتقالية ولمهام استكمال الثورة خاصة القرارات التي أصدرها التجمع من أجل تعطيل عملية السلام وتجميد لجنة التفكيك.

وأشار إلى تشكيل رؤية لتجمع المهنيين، بإعادة صياغة الهيكل العام للتجمع وإجراء عملية إصلاحية والعمل على وحدته من أجل القيام بأدواره في بناء النقابات واستكمال مهام الثورة.

المصدر: راكوبة نيوز