بريطانيا تهنئ الكاظمي باكتمال تشكيل حكومته

هنأ السفير البريطاني لدى بغداد ستيفين هيكي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، باكتمال تشكيلته الوزارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق للخروج من التحديات الراهنة.

وكتب هيكي في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت: "أتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية.. المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم".

اتقدم ل@MAKadhimi بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية. ان المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر كما انها ستكون داعماً للعراق بأفعالها كما بأقوالها https://t.co/FDN4CeL4lV — Stephen Hickey (@sblhickey) June 6, 2020

وأضاف: "نعمل مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر، كما أنها ستكون داعما للعراق بأفعالها كما بأقوالها".

وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم السبت، على عدة ترشيحات من الكاظمي بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزاري.

المصدر: RT